Таран рассказал, на что потратят $ 150 млн от Минобороны США

Среди приоритетов: защита границ и углубление совместимости с НАТО.

Таран рассказал, на что потратят $ 150 млн от Минобороны США
Фото: Міноборони

Вторая часть помощи Украине в сфере безопасности от Минобороны США будет направлена на проведение мероприятий по обеспечению территориальной целостности Украины, защиту границ и углубление совместимости с НАТО.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Андрей Таран.

"Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управление подразделениями, элементы радиоэлектронной борьбы", - сказал Таран.

В частности, речь идет о пополнении наших арсеналов противоартиллерийскими радарами, средствами для борьбы с беспилотниками, защищенную связь, электронную борьбу и эвакуацию раненых с поля боя, а также подготовку и оборудование для усовершенствования безопасности частей Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Таран отметил, что стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США динамично развивается, и это является залогом укрепления обороноспособности и практической реализации евроатлантических устремлений нашего государства.

"Партнеры из США предоставляют нам беспрецедентную поддержку в усилении нашей обороноспособности и национальной стабильности. В течение 2014-2021 годов Украина получила от правительства США помощь на оборону почти на 2,5 млрд долларов", - добавил министр.

Он напомнил, что недавно Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", благодаря которому, после его подписания в Палате представителей, Сенате и президентом США, ежегодная военная помощь увеличится до $ 300 млн.

Напомним, Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи в сфере безопасности в размере $150 млн для укрепления обороноспособности Украины.

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