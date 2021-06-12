В МИД предупредили о сохранении угрозы роSSийского вторжения в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о сохранении угрозы военной операции РоSSии против Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Угроза остается. Я хочу, чтобы все понимали. По нашим данным, никакого существенного отвода войск не происходит, и мы должны быть готовы к любому сценарию. Тем более, что те учения "Запад", которые осуществляет РоSSия, там отрабатывается очень много как раз наступательных элементов, это не оборонительные учения. это учение о том, как захватывать города, аэродромы, как осуществлять наступательную операцию", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что все силы РФ остаются вдоль границы, их отвод очень символичен.

По мнению министра, то, что сейчас происходит, является пробой грунта с готовностью перейти к осуществлению военной операции.

"То нагнетание, которое осуществлялось Россией в течение недель, не только перебрасывая войска, можно делать всегда тихо и скрытно, но и нагнетая эту военную истерию и призывы разобраться, поставить на место Украину, а также там говорили уничтожить Украину - это все то, что в классических военных правилах предшествует вооруженному конфликту. То есть шла подготовка своего населения, международного мнения к неизбежности войны, и никто не может гарантировать, что завтра снова тумблер не будет включен и снова все это не начнется", - пояснил Кулеба.

Напомним, в марте РоSSия начала стягивать к границам Украины войска в невиданных даже в 2014 году количествах. Все украинские чиновники, начиная с президента Зеленского, заявили, что Украина не планирует военных действий, которые могли бы стать основанием для роSSийского вторжения.