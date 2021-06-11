КМИС: рейтинг Зеленского - 30%, Порошенко - 17%

По сравнению с апрелем изменились рейтинги только Игоря Смешко и Киры Рудик.

КМИС: рейтинг Зеленского - 30%, Порошенко - 17%
Фото: Апостроф

Если бы выборы президента Украины состоялись в начале июня, победу в них одержал бы действующий глава государства Владимир Зеленский. За него проголосовали бы 30,6% украинцев, которые определились с выбором. Вторым был бы Петр Порошенко с 17,4% голосов.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 1-7 июня.

"Наибольшую поддержку получил бы В. Зеленский - 23% всех респондентов и 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте - П. Порошенко, которого поддержали бы 13% всех респондентов и 17,4 % среди тех, кто определился", - сообщают социологи.

Далее следуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (соответственно, 9,5% и 12,7%), глава ОПЗЖ Юрий Бойко (8% и 10,6%) и лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко (6,1% и 8,1%). Поддержка других кандидатов ниже.

Как отмечают социологи, по сравнению с апрелем только в случае Игоря Смешко и главы партии "Голос" Киры Рудик прослеживаются изменения. Рейтинг Смешко снизился с 10,4% среди тех, кто определился, до 8,1%, а рейтинг Рудик вырос с 0,1% до 0,5%.

Изменение поддержки других кандидатов - в пределах статистической погрешности, то есть формально текущие рейтинги не отличаются от рейтингов по состоянию на 16-22 апреля.

Социологи опросили 2003 респондента. Интервью проводились по телефону с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, по данным КМИС, электоральный рейтинг Зеленского с февраля по апрель вырос почти на 10%.

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