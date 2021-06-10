Правительство выделило 800 млн гривен на доплаты МВД в связи с COVID-19

Кабинет министров выделил из бюджета 800 млн гривен на доплаты Министерству внутренних дел в связи с коронавирусом.

Соответствующее постановление, принятое на заседании правительства 9 июня, обнародовано на сайте Кабинета министров. Деньги выделены по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Аппарату МВД предусмотрено выделить почти 72 млн, из них на оплату труда - около 59 миллионов. Это средства для осуществления доплаты медработникам учреждений здравоохранения, входящих в сферу управления министерства, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания коронавирусом.

Государственной пограничной службе на доплаты медикам и военным, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период карантина, направили 39,8 млн гривен.

Нацгвардия получит 16,5 млн гривен, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 1,7 млн. Наибольшую сумму - 679 млн - получит Национальная полиция на доплаты работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность в условиях карантина.

Напомним, что Госаудитслужба при проверке расходов Специального фонда по борьбе с коронавирусом за 2020 год на нужды Министерства внутренних дел выявила нарушений и проблемных вопросов на сумму 26,5 млн гривен. Из них устранены нарушения на 6,6 млн гривен, а 10,3 млн считаются потерями.

Среди нарушений зафиксированы доплаты работникам, занятость которых в борьбе с коронавирусом не доказана.