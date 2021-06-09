Большинство украинцев возлагают ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране на правительство и президента

Согласно социологическим опросам SOCIS, 29,5% украинцев возлагают основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране на правительство, а 29,2% - на президента.

Результаты опроса, проведенного 28 мая-3 июня, обнародованы на сайте SOCIS. 21,3% респондентов считают, что ответственна Верховная Рада, 1,4% - что оппозиция.

13% участников опроса выбрали вариант "другое", еще 5,7% ответили, что не знают, кто несет основную ответственность.

Фото: SOCIS

Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4% Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.