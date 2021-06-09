Оккупанты шесть раз открывали огонь на Донбассе
Потерь среди военных нет.
За прошедшие сутки, 8 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации шесть раз нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Новотошковского роSSийские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Авдеевки враг дважды осуществил обстрел наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Около Светлодарска противник открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По состоянию на 7:00 утра 9 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе Новотошковского роSSийские оккупанты обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия.
На обстрелы противника наши военнослужащие открывали ответный огонь.
"За прошедшие и текущие сутки потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщили в штабе.
Напомним, оккупационные войска глушат беспилотники мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной Украине территории. Дальность действия отдельных "глушилок" может достигать 120 км.