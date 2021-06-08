Джулиани давил на Ермака, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании против Байдена, - CNN

Джулиани во время 40-минутной беседы заявил Ермаку, что Зеленский должен публично объявить о расследовании возможной коррупции сына Джо Байдена в Украине.

В июле 2019 года советник 45-го президента США Дональда Трампа Руди Джулиани имел разговор с американским дипломатом Куртом Волкером и на тот момент советником украинского президента Андреем Ермаком, в ходе которого оказывал давление на последнего с целью запуска расследования против Хантера Байдена.

Джулиани во время 40-минутной беседы заявил Ермаку, что Зеленский должен публично объявить о расследовании возможной коррупции сына Джо Байдена в Украине, пишет CNN. Издание утверждает, что получило доступ к этой ранее непубликованной аудиозаписи, а сам разговор предшествовал печально известному телефонному разговору между Трампом и Зеленским.

Кроме обвинений Байдена в коррупции, Джулиани заявил, что Украина вмешивалась в выборы американского президента 2016 года, чтобы навредить Трампу. Оба утверждения не верны.

"Все, что нам нужно от президента [Зеленского. - Ред.] - это сказать: "Я назначу честного прокурора ответственным, он проведет расследование и откопает доказательства, которые сейчас существуют, и если есть какие-то другие доказательства причастности к выборам 2016 года, а потом дело Байдена должно быть закрыто", - сказал Джулиани.

Медиа утверждает, что аудио демонстрирует агрессивность уговоров украинцев со стороны Джулиани выполнять прихоти Трампа.

Джулиани даже сказал, что дипломатические отношения между Украиной и США улучшатся, если Зеленский запустит расследование. Во время разговора Волкер и Джулиани отметили, что публичные заявления Зеленского могут "расчистить путь" для визита украинского президента в Штаты.

Напомним, что федеральные прокуроры Нью-Йорка изъяли данные из электронных ящиков, которые, вероятно, принадлежат экс-генпрокурору Украины Юрию Луценко, экс-главе ГФС Роману Насирову и бизнесмену Александру Левину. Эти действия осуществлены в рамках расследования против бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Действия Джулиани исследуются на предмет тайного лоббирования. Украинцы никаких обвинений не выдвигают.