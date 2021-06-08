"Батькивщина" требует наказать работников УГО, которые сорвали рассмотрение "земельного" дела в КСУ

Партия "Батькивщина" направит в Государственное бюро расследований заявление о преступлении в отношении сотрудников Управления государственной охраны из-за силового недопуска двух судей Конституционного Суда Украины на последнее заседание.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Наша команда подала обращение в Конституционный Суд, чтобы признать «земельные» законы неконституционными. К примеру, тот закон, который вступает в силу с 1 июля, нарушает 22 статью Конституции Украины. Но на заседание КСУ, которое недавно прошло, не смогли попасть двое судей - оказалось, что их силой не пустили в помещение представители Управления государственной охраны", - заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, инструменты силового недопуска были использованы для того, чтобы сорвать рассмотрение дела о неконституционности распродажи земли по существу. В этом заинтересованы аграрные олигархи, убеждена она.

"Это делается для того, чтобы принятое КСУ решение без двух голосов было признано нелегитимным. Вы представляете, какая стоимость вопроса о продаже земли? За кулисами стоят большие клановые олигархические образования в аграрном комплексе - как в Украине, так и за ее пределами, которые планируют присвоить нашу землю. И они влияют на решения, чтобы судей КСУ не допускали на заседания", - считает лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко заверила, что вместе с командой приложит все усилия, чтобы восстановить законность, чтобы Конституционный суд мог рассмотреть вопрос о неконституционности принятых монобольшинством законов о распродаже земли.

"Это надо останавливать, поэтому завтра я лично передам заявление о преступлении в Государственное бюро расследований. Поставим в известность и Генпрокуратуру. Руководитель УГО, руководитель государственных охранников, которые работают в КСУ, рядовые охранники в нарушение Конституции не пустили судей. Это преступление против правосудия, это превышение любых судебных полномочий. Нам надо добиться, чтобы КСУ мог честно рассмотреть дело и сказать, закон о распродаже земли конституционный или нет", - резюмировала Юлия Тимошенко.