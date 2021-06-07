Германия выделила почти 3 млн евро на поддержку белорусских журналистов

Средства должны пойти на обеспечение юридической помощи задержанным журналистам.

Германия выделила почти 3 млн евро на поддержку белорусских журналистов
Журналістка Tut.by Катерина Борисевич
Фото: @tutby_official

Правительство Германии выделило около 2,9 миллиона евро в поддержку белорусских журналистов, преследуемых по политическим мотивам.

Об этом говорится в ответе статс-секретаря в МИД ФРГ Мигеля Бергера на запрос эксперта по Восточной Европе фракции "зеленых" в бундестаге Мануэля Саррацина, сообщает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Как передает DW, эти средства должны пойти на обеспечение юридической помощи задержанным и обвиняемым журналистам, а также, возможно, на замену поврежденной техники или программного обеспечения.

В публикации отмечается, что финансовая помощь в этом году запланирована также для независимых СМИ в самой Беларуси и за ее пределами.

"Волна жестких репрессий в отношении независимых журналистов в Беларуси не прекращается", - заявил Мануэль Саррацин, подчеркнув важность поддержки Берлином независимых белорусских СМИ как в самой стране, так и тех, которые находятся в изгнании. По его словам, во многих случаях прямая и быстрая помощь играет решающую роль.

Режим Александра Лукашенко принимает жесткие меры против журналистов. Так, в мае были проведены обыски в помещениях крупнейшего независимого белорусского портала Tut.by, само издание было заблокировано, задержаны 15 человек, главного редактора и одну журналистку арестовали.

Задержание журналиста и блогера Романа Протасевича в результате принудительной посадки в Минске пассажирского рейса Ryanair привело к международному скандалу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Коломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархахКоломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархах
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздникомЗеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздником
Евросоюз прямо назвал РоSSию стороной конфликта на ДонбассеЕвросоюз прямо назвал РоSSию стороной конфликта на Донбассе
Резников: РоSSия успешно применяет против Европы "тактику салями"Резников: РоSSия успешно применяет против Европы "тактику салями"
Судья из Броваров получила 6 лет за взятку в тысячу евроСудья из Броваров получила 6 лет за взятку в тысячу евро
"Укрэнерго" прошло предварительную сертификацию как оператор системы передачи европейского образца"Укрэнерго" прошло предварительную сертификацию как оператор системы передачи европейского образца
Уровень антисемитизма в Украине меньше, чем в европейских странах, - спикер еврейской общины КиеваУровень антисемитизма в Украине меньше, чем в европейских странах, - спикер еврейской общины Киева
В Киеве провели акцию в поддержку арестованных в Беларуси подростковВ Киеве провели акцию в поддержку арестованных в Беларуси подростков
При ОПУ создали должность заместителя по евроинтеграции и назначили ЖовквуПри ОПУ создали должность заместителя по евроинтеграции и назначили Жовкву
Украина, Грузия и Молдова попросили Еврокомиссию поделиться вакцинойУкраина, Грузия и Молдова попросили Еврокомиссию поделиться вакциной
Премьер Финляндии после скандала пообещала оплачивать завтраки, на которые из бюджета тратили 300 евро в месяцПремьер Финляндии после скандала пообещала оплачивать завтраки, на которые из бюджета тратили 300 евро в месяц
Последние новости
Подгружаем последние новости