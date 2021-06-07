Германия выделила почти 3 млн евро на поддержку белорусских журналистов
Средства должны пойти на обеспечение юридической помощи задержанным журналистам.
Правительство Германии выделило около 2,9 миллиона евро в поддержку белорусских журналистов, преследуемых по политическим мотивам.
Об этом говорится в ответе статс-секретаря в МИД ФРГ Мигеля Бергера на запрос эксперта по Восточной Европе фракции "зеленых" в бундестаге Мануэля Саррацина, сообщает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Как передает DW, эти средства должны пойти на обеспечение юридической помощи задержанным и обвиняемым журналистам, а также, возможно, на замену поврежденной техники или программного обеспечения.
В публикации отмечается, что финансовая помощь в этом году запланирована также для независимых СМИ в самой Беларуси и за ее пределами.
"Волна жестких репрессий в отношении независимых журналистов в Беларуси не прекращается", - заявил Мануэль Саррацин, подчеркнув важность поддержки Берлином независимых белорусских СМИ как в самой стране, так и тех, которые находятся в изгнании. По его словам, во многих случаях прямая и быстрая помощь играет решающую роль.
Режим Александра Лукашенко принимает жесткие меры против журналистов. Так, в мае были проведены обыски в помещениях крупнейшего независимого белорусского портала Tut.by, само издание было заблокировано, задержаны 15 человек, главного редактора и одну журналистку арестовали.
Задержание журналиста и блогера Романа Протасевича в результате принудительной посадки в Минске пассажирского рейса Ryanair привело к международному скандалу.