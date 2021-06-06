Зеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздником

"Журналисты - это люди, которые хотят перемен и является голосом правды для народа", заявили руководители страны.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил журналистов с их профессиональным праздником, который работники медиа отмечают 6 июня.

"Острые, нетерпеливые, остроумные, оперативные, профессиональные, с усиленным чувством справедливости - такие украинские журналисты. И, прежде всего, это люди, которые мечтают и хотят перемен. И главная мечта, которая объединяет и журналистов, и Президента - сделать Украину лучше. Пусть она сбудется!", - написал он в Твиттере.

Гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні, професійні, з посиленим відчуттям справедливості – такі українські журналісти. Та передусім це люди, які мріють і прагнуть змін. І головна мрія, яка об'єднує і журналістів, і Президента, – зробити Україну кращою. Нехай вона здійсниться! pic.twitter.com/9zLR2TpxHL — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2021

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что журналисты - это голос правды для народа, часовые искренности и прозрачности.

"Честность, достоверность, беспристрастность - это те черты, которые характеризуют журналиста. Желаю всем работникам СМИ приумножать эти качества и держать истину на острие", - говорится в его заметке в Телеграме.

Напомним, медиасообщество выступает против законопроекта "О медиа" в нынешней редакции. Журналисты считают, что закон может использоваться как инструмент внедрения цензуры.

В обращении представителей медиасообщества отмечается, что проект закона содержит нечетко сформулированные требования к медиа, также он наделяет органы госвласти полномочиями "установления правды".

Так, законопроект предусматривает, в частности:

- расширение полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, так, что «они будут выходить за пределы, определенные Конституцией Украины»;

- регистрацию новых средств массовой информации в Нацсовете с подачей финансовых документов;

- право Нацсовета облагать штрафами случаи нарушения информационного, рекламного, избирательного законодательства в интернете (не только СМИ);

- возможность отмены регистрации СМИ за нарушения или недопущение Нацсовета к проверке;

- проведение проверки Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, правоохранительными и фискальными органами всей деятельности редакций, в том числе и финансовой;

- возвращение коммунальных медиа.