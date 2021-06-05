Евросоюз прямо назвал РоSSию стороной конфликта на Донбассе

Минский протокол "однозначно определяет, что Трехсторонняя контактная группа состоит из представителей Украины, РоSSийской Федерации и ОБСЕ".

Евросоюз прямо назвал РоSSию стороной конфликта на Донбассе

РоSSия не впервые пытается снять с себя ответственность за боевые действия на востоке Украины и убедить международное сообщество, что является посредником в конфликте. Однако европейские дипломаты в очередной раз подчеркнули, что именно Кремль влияет на незаконные вооруженные формирования, и призвали РФ прекратить их поддержку.

Об этом представители ЕС заявили на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает телеканал "ДОМ".

В Евросоюзе указали на то, что Минский протокол "однозначно определяет, что Трехсторонняя контактная группа состоит из представителей Украины, РоSSийской Федерации и ОБСЕ".

"Попытки РоSSии узаконить так называемые "народные республики" на востоке Украины не являются конструктивными. Мы вновь призываем РоSSию немедленно прекратить подпитку конфликта путем оказания финансовой и военной поддержки незаконным вооруженным формированиям. И мы остаемся глубоко обеспокоены присутствием роSSийской военной техники и личного состава в районах, контролируемых вооруженными формированиями, поддерживаемых Россией", - говорится в заявлении ЕС.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Украине и вокруг нее. В новый формат должны войти вопросы не только урегулирования ситуации в Донбассе, но и возвращения временно оккупированного Крыма под контроль Украины и строительства газопровода "Северный поток-2".

По словам президента Украины, такой формат можно было бы объединить с "нормандским".

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