Двое велосипедистов из Германии незаконно пересекли границу, потому что думали, что Украина в ЕС

Туристы имели с собой документы и объяснили, что путешествуют по миру.

Вчера ночью пограничники Львовского отряда задержали двух граждан Германии, которые незаконно пересекли границу Украины из Польши .

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники рассказали, что сработала сигнализация, установленная на границе. На место прибыл наряд, который и обнаружил вблизи украинского-польской границы двух мужчин на велосипедах.

Впоследствии выяснилось, что нарушители - 21- и 36-летние граждане Германии. С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде.

"На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу , Беларусь и РоSSию. Из Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, так как думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно", - рассказали в ГПСУ.

В данное время на иностранцев оформлены документы админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Напомним, в апреле россиянин предлагал пограничникам взятку, чтобы попасть в Украину.