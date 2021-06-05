Двое велосипедистов из Германии незаконно пересекли границу, потому что думали, что Украина в ЕС
Туристы имели с собой документы и объяснили, что путешествуют по миру.
Вчера ночью пограничники Львовского отряда задержали двух граждан Германии, которые незаконно пересекли границу Украины из Польши.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Пограничники рассказали, что сработала сигнализация, установленная на границе. На место прибыл наряд, который и обнаружил вблизи украинского-польской границы двух мужчин на велосипедах.
Впоследствии выяснилось, что нарушители - 21- и 36-летние граждане Германии. С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде.
"На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РоSSию. Из Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, так как думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно", - рассказали в ГПСУ.
В данное время на иностранцев оформлены документы админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.
Напомним, в апреле россиянин предлагал пограничникам взятку, чтобы попасть в Украину.