ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли

Ситуацию контролируют полицейские.

Сторонники партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" собрались у здания Верховной Рады на акцию протеста против введения рынка земли.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Митингующие скандируют: "Нет продаже украинской земли", держа национальные флаги и флаги с символикой ОПЗЖ.

Ситуация на митинге спокойная, ее контролируют полицейские.

Нардеп Илья Кива опубликовал в фейсбуке фото, на котором десятки "сторонников ОПЗЖ" - мужчин в белых рубашках - стоят перед парламентом. Никаких лозунгов или флагов у них нет.

Фото: facebook.com/kivailya

Кроме того, около Рады также протестуют верующие, которые выступают против ID-паспортов. Участники этого митинга считают, электронный номер - это "число зверя".

Напомним, в 2017 году МВФ исключил земельную реформу из списка требований к Украине. Среди требований, которые остались, - пенсионная реформа, законы о приватизации и об антикоррупционном суде.

В апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-IX). Законопроект был принят ночью 31 марта 2020 года 259 голосами. Отмену моратория на продажу земли поддержали депутаты фракций "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Голос" и группа "Доверие". После принятия закона другие депутаты зарегистрировали 13 предложений об отмене результатов голосования. Эти проекты были обязательными для рассмотрения, поэтому спикер парламента Дмитрий Разумков не имел права направлять соответствующие законы на подпись президенту.

13 апреля 2020 года предложения поставили на голосование, но ни один из проектов не набрал необходимого количества голосов. В тот же день Рада на внеочередном заседании разблокировала подписание этого законопроекта.

В ночь на вторник, 31 марта 2020 года, Рада на внеочередном пленарном заседании отменила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с июля 2021 года.

Послы G7 надеются, что земельная реформа в Украине будет завершена до 1 июля.