ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли

Ситуацию контролируют полицейские.

ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Фото: Facebook / Ренат Кузьмин

Сторонники партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" собрались у здания Верховной Рады на акцию протеста против введения рынка земли.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Митингующие скандируют: "Нет продаже украинской земли", держа национальные флаги и флаги с символикой ОПЗЖ.

Ситуация на митинге спокойная, ее контролируют полицейские.

Нардеп Илья Кива опубликовал в фейсбуке фото, на котором десятки "сторонников ОПЗЖ" - мужчин в белых рубашках - стоят перед парламентом. Никаких лозунгов или флагов у них нет.

Фото: facebook.com/kivailya

Кроме того, около Рады также протестуют верующие, которые выступают против ID-паспортов. Участники этого митинга считают, электронный номер - это "число зверя".

Напомним, в 2017 году МВФ исключил земельную реформу из списка требований к Украине. Среди требований, которые остались, - пенсионная реформа, законы о приватизации и об антикоррупционном суде.

В апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-IX). Законопроект был принят ночью 31 марта 2020 года 259 голосами. Отмену моратория на продажу земли поддержали депутаты фракций "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Голос" и группа "Доверие". После принятия закона другие депутаты зарегистрировали 13 предложений об отмене результатов голосования. Эти проекты были обязательными для рассмотрения, поэтому спикер парламента Дмитрий Разумков не имел права направлять соответствующие законы на подпись президенту.

13 апреля 2020 года предложения поставили на голосование, но ни один из проектов не набрал необходимого количества голосов. В тот же день Рада на внеочередном заседании разблокировала подписание этого законопроекта.

В ночь на вторник, 31 марта 2020 года, Рада на внеочередном пленарном заседании отменила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с июля 2021 года.   

Послы G7 надеются, что земельная реформа в Украине будет завершена до 1 июля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Блок рекламы


Похожие новости
В Конгрессе США требуют усиления санкций против Северного потока-2В Конгрессе США требуют усиления санкций против Северного потока-2
ЕС подготовил временные санкции против "Белавиа" и чиновников из Беларуси, - ReutersЕС подготовил временные санкции против "Белавиа" и чиновников из Беларуси, - Reuters
Профильный комитет Рады не сможет рассмотреть законопроект об отсрочке украинского дубляжа фильмов на этой неделеПрофильный комитет Рады не сможет рассмотреть законопроект об отсрочке украинского дубляжа фильмов на этой неделе
Залищук устроилась на работу в "Нафтогаз"Залищук устроилась на работу в "Нафтогаз"
У Офиса президента начался митинг в поддержку Стерненко "Покажите нам справедливость!"У Офиса президента начался митинг в поддержку Стерненко "Покажите нам справедливость!"
В Бразилии тысячи людей протестовали против президента БолсонаруВ Бразилии тысячи людей протестовали против президента Болсонару
"Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с "Северного потока-2""Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с "Северного потока-2"
САП хочет конфисковать квартиру у депутата РадыСАП хочет конфисковать квартиру у депутата Рады
Экономический эффект от рынка земли до конца года будет минимальным, - ЛещенкоЭкономический эффект от рынка земли до конца года будет минимальным, - Лещенко
Дело против Тупицкого о конфликте интересов и неполной декларации закрытоДело против Тупицкого о конфликте интересов и неполной декларации закрыто
Последние новости
Подгружаем последние новости