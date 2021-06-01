Уровень антисемитизма в Украине меньше, чем в европейских странах, - спикер еврейской общины Киева

Уровень антисемитизма в Украине после распада СССР значительно снизился и на сегодня ниже, чем в ряде европейских стран.

Об этом заявил пресс-секретарь столичной еврейской общины Леонид Барац, передает APNews.

Он напомнил, что Украина - вторая страна в мире, где и президентом, и премьер-министром одновременно были евреи. По его словам, в Израиле такой факт в свое время вызвал невероятный фурор.

"Конечно, это так (нет антисемитизма - ред.). Ранее Украина имела несколько дурную славу из-за печальных страниц истории. Однако по сравнению с Советским Союзом ситуация действительно изменилась. Тогда люди были вынуждены скрывать это, существовали определенные квоты для поступления в университеты. .. Сейчас уже все нации и народности в Украине живут комфортно. Особенно это почувствовалось после 2014 года, когда ряд евреев вообще стал приписывать себя к украинским националистам, чего раньше нельзя было себе даже представить", - сказал Леонид Барац.

Также он подчеркнул, что Украина - это страна, в которой указом президента были признаны общегосударственными три еврейских праздника. Кроме того, Украина - на 4 месте в мире по количеству семей, которые спасали евреев.

Представитель столичной еврейской общины отметил, что хотя в Украине изредка и случаются отдельные проявления антисемитизма, однако они все равно "не соответствуют тому, что происходит в Европе". В этом контексте он вспомнил нападение на синагогу в Вене, антисемитские марши во Франции, а также нападки в Польше .

Такую ситуацию в Украине Леонид Барац считает заслугой как государства, так и правоохранительных органов, которые "моментально реагируют на антисемитские провокации".