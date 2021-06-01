Рудик: "Голос" будет инициировать создание ВСК, если Минздрав не начнет аудит действий Степанова

По словам политика, ВСК получит доступ к информации и документам, которые после расследования можно передать в правоохранительные органы.

Фракция «Голос» планирует инициировать создание временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий экс-министра здравоохранения Максима Степанова в должности. Все собранные материалы о его возможных злоупотреблениях депутаты передадут правоохранителям. Об этом заявила лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудик.

Депутат отметила, что необходимость создания парламентской ВСК возникнет, если новоназначенный глава Минздрава Виктор Ляшко не проведет тщательный аудит работы ведомства при своем предшественнике.

«Если такой аудит внутри Минздрава не произойдет за месяц, «Голос» самостоятельно инициирует проверку. Парламентская ВСК получит доступ к информации и документам, которые после расследования можно передать в правоохранительные органы. У нас есть претензии к точечному расходованию средств, а также к процессу закупки вакцин. Потому что мы видели, что эти контракты засекречены. Но рано или поздно нам удастся понять, за какие средства и по каким ценам происходили эти закупки», - отметила она.

Кира Рудик объяснила, что новому главе МЗ теперь необходимо следовать стратегии развития системы здравоохранения и исправить ошибки, допущенные в должности бывшим министром Максимом Степановым.