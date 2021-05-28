Фискальная служба расследует 9 дел о хищениях в Киеве, но к Кличко претензий не имеет

Подозрение сообщили четырем лицам.

Фискальная служба расследует 9 дел о хищениях в Киеве, но к Кличко претензий не имеет
Фото: kyivcity.gov.ua

Государственная фискальная служба расследует 9 уголовных производств о расхищении средств в Киеве.

Об этом сообщил глава службы Вадим Мельник во время брифинга в пятницу, пишет РБК-Украина.

Эти дела касаются уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением и хищения государственного имущества. "Правонарушителям грозят серьезные наказания. Например, максимальная санкция статьи 191 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества", - сказал Мельник.

По его словам, в этих делах фигурируют коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования, которым выделяются средства из местного бюджета для проведения работ и закупок в интересах общины Киева.

Суммы убытков, которые предварительно установлены в ходе следствия, следующие:

"Киевский метрополитен" - 9 млн грн; "Киевгорсвет" - 12 млн грн; "Киевзеленстрой" - 40 млн грн; "Киевавтодормост" - 30 млн грн; "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" - 9 млн грн; "Киевпасстранс" - 40 млн грн; "Киевавтодор" - 18,6 млн грн.

Кроме 40 обысков, проводившихся с 11 по 27 мая, в уголовных производствах осуществляют и другие следственные действия, сообщил Мельник.

В частности, проведено 53 допроса, 6 экспертиз, у 13 человек отобраны образцы почерка для проведения экспертиз.

О подозрении на это время сообщено 4 лицам. Наложено 9 арестов на денежные средства, имущество, печати и документы, изъятые во время обысков у предприятий-фигурантов.

В то же время глава ДФС сообщил, что на сегодня у правоохранительных органов претензий к мэру Киева Виталию Кличко нет. Кличко не проходит в вышеупомянутых делах даже в качестве свидетеля, и его не вызвали на допросы.

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