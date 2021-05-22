Сегодня на Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского бойца
Вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.
С начала субботы, 22 мая, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Один военный получил тяжелое ранение.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Вблизи Песков оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку от Водяного противник два раза применил в направлении позиций наших защитников ручные противотанковые и подствольные гранатометы.
В районе Причепиловки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде поселка Южное наемники дважды совершили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а у Марьинки - из стрелкового оружия.
Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранение.
Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
Напомним, ранее в Нацгвардии сообщили, что тяжелораненого на Донбассе возле Марьинки гвардейца доставили из Днепра в Киев геликоптером МИ-8.
В пятницу, 22 мая, вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских подразделений вблизи населенного пункта Луганское. В результате инцидента двое военнослужащих ВС Украины получили ранения и один - боевое травмирование.