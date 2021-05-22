Сегодня на Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского бойца

С начала субботы, 22 мая, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Один военный получил тяжелое ранение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Песков оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Водяного противник два раза применил в направлении позиций наших защитников ручные противотанковые и подствольные гранатометы.

В районе Причепиловки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Южное наемники дважды совершили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а у Марьинки - из стрелкового оружия.

Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранение.

Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Напомним, ранее в Нацгвардии сообщили, что тяжелораненого на Донбассе возле Марьинки гвардейца доставили из Днепра в Киев геликоптером МИ-8.