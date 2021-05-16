В Одессе завершилось планирование "Sea Breeze-2021"

Согласован состав участников украинско-американских учений.

В Одессе завершилась заключительная конференция по планированию украинско-американских учений "Sea Breeze-2021".

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Согласован состав участников, обсуждены последовательное и качественное планирование сплоченного учения Военно-Морских Сил ВСУ, Нацгвардии Украины, других военных ведомств, а также 29 стран-членов НАТО и партнеров.

Напомним, учения пройдут этим летом на Черном море в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Его целью является повышение уровня совместимости вооруженных подразделений Украины и США и государств-партнеров НАТО.

К обучению должны привлечь более 30 кораблей, морскую пехоту Украины и США и беспилотник Bayraktar TB2

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Боевики в Донбассе передали Украине списки для обмена удерживаемых лицБоевики в Донбассе передали Украине списки для обмена удерживаемых лиц
Медведчук отреагировал на обыски и подозрение в госизменеМедведчук отреагировал на обыски и подозрение в госизмене
Блок рекламы


Похожие новости
Суд в Одессе возобновил рассмотрение апелляции на приговор СтерненкоСуд в Одессе возобновил рассмотрение апелляции на приговор Стерненко
В Одессе задержали провокаторов с георгиевской лентой и свастикой, подрались русофилы и полицейскиеВ Одессе задержали провокаторов с георгиевской лентой и свастикой, подрались русофилы и полицейские
Представитель РоSSии в ООН возмутился реакцией стран-членов на "свидетелей событий в Одессе"Представитель РоSSии в ООН возмутился реакцией стран-членов на "свидетелей событий в Одессе"
От осложнений из-за ковида в Одессе умер украинский военныйОт осложнений из-за ковида в Одессе умер украинский военный
Куликово поле в Одессе закрыли на санобработкуКуликово поле в Одессе закрыли на санобработку
В Одессе прошел Марш защитников городаВ Одессе прошел Марш защитников города
2 мая за порядком во время массовых акций в Одессе будут следить 2,6 тысячи правоохранителей2 мая за порядком во время массовых акций в Одессе будут следить 2,6 тысячи правоохранителей
Украина объявила роSSийского консула в Одессе персоной нон гратаУкраина объявила роSSийского консула в Одессе персоной нон грата
В Одессе планируют перезахоронить жертв политических репрессийВ Одессе планируют перезахоронить жертв политических репрессий
В Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фондаВ Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фонда
Последние новости
Подгружаем последние новости