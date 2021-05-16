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2021-05-16
В Одессе завершилось планирование "Sea Breeze-2021"
Согласован состав участников украинско-американских учений.
В Одессе завершилась заключительная конференция по планированию украинско-американских учений "Sea Breeze-2021".
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Согласован состав участников, обсуждены последовательное и качественное планирование сплоченного учения Военно-Морских Сил ВСУ, Нацгвардии Украины, других военных ведомств, а также 29 стран-членов НАТО и партнеров.
Напомним, учения пройдут этим летом на Черном море в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
Его целью является повышение уровня совместимости вооруженных подразделений Украины и США и государств-партнеров НАТО.
К обучению должны привлечь более 30 кораблей, морскую пехоту Украины и США и беспилотник Bayraktar TB2