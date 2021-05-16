В Одессе завершилось планирование "Sea Breeze-2021"

В Одессе завершилась заключительная конференция по планированию украинско-американских учений "Sea Breeze-2021".

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

Согласован состав участников, обсуждены последовательное и качественное планирование сплоченного учения Военно-Морских Сил ВСУ, Нацгвардии Украины, других военных ведомств, а также 29 стран-членов НАТО и партнеров.

Напомним, учения пройдут этим летом на Черном море в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Его целью является повышение уровня совместимости вооруженных подразделений Украины и США и государств-партнеров НАТО.