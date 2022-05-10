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2022-05-10
В Одессе пятеро любителей "русского мира" устроили переполох: полиция выдала подробности
За прошедшие сутки в Одессе задержали пятерых человек за использование символики страны-агрессора.
Об этом сообщает спикер Патрульной полиции в Одесской области
Так, в Суворовском районе задержали мужчину, у которого дома нашли флаги страны-агрессора, а в Киевском районе в отделение полиции был доставлен мужчина в одежде с символикой СССР.
В Малиновском районе в отделение полиции доставили двух нарушителей, которые громко слушали в квартире гимн страны-агрессора.
Благодаря бдительности горожан за сутки в отделения полиции было доставлено пять граждан с символикой роSSийской федерации.
Алексей Ионов, politeka.net