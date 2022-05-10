В Одессе пятеро любителей "русского мира" устроили переполох: полиция выдала подробности

За прошедшие сутки в Одессе задержали пятерых человек за использование символики страны-агрессора.

Об этом сообщает спикер Патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.

Так, в Суворовском районе задержали мужчину, у которого дома нашли флаги страны-агрессора, а в Киевском районе в отделение полиции был доставлен мужчина в одежде с символикой СССР .

В Малиновском районе в отделение полиции доставили двух нарушителей, которые громко слушали в квартире гимн страны-агрессора.

Благодаря бдительности горожан за сутки в отделения полиции было доставлено пять граждан с символикой роSSийской федерации.