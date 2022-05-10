В Одессе пятеро любителей "русского мира" устроили переполох: полиция выдала подробности

В Одессе пятеро любителей "русского мира" устроили переполох: полиция выдала подробности

За прошедшие сутки в Одессе задержали пятерых человек за использование символики страны-агрессора.

Об этом сообщает спикер Патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.

Так, в Суворовском районе задержали мужчину, у которого дома нашли флаги страны-агрессора, а в Киевском районе в отделение полиции был доставлен мужчина в одежде с символикой СССР.

В Малиновском районе в отделение полиции доставили двух нарушителей, которые громко слушали в квартире гимн страны-агрессора.

Благодаря бдительности горожан за сутки в отделения полиции было доставлено пять граждан с символикой роSSийской федерации.


Алексей Ионов, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе уничтожен ТЦ "Ривьера": фото и видео последствий удара рашистовВ Одессе уничтожен ТЦ "Ривьера": фото и видео последствий удара рашистов
Ракетные удары по Одессе: за день разрушены минимум 5 зданийРакетные удары по Одессе: за день разрушены минимум 5 зданий
Экс-регионал получил высокую должность от оккупантов в Запорожской области: подробностиЭкс-регионал получил высокую должность от оккупантов в Запорожской области: подробности
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Оккупанты срочно создают "карательные" подразделения в Крыму: появились подробностиОккупанты срочно создают "карательные" подразделения в Крыму: появились подробности
В Харьковской области полиция призывает граждан пока не возвращаться в освобожденные поселкиВ Харьковской области полиция призывает граждан пока не возвращаться в освобожденные поселки
Путин - параноик и диктатор: на кремлевском топ-СМИ устроили "диверсию"Путин - параноик и диктатор: на кремлевском топ-СМИ устроили "диверсию"
В Берлине полиция задержала мужчину за использование украинских флажков — BildВ Берлине полиция задержала мужчину за использование украинских флажков — Bild
Первые леди Украины и США провели встречу в Ужгороде: подробности и видеоПервые леди Украины и США провели встречу в Ужгороде: подробности и видео
В Одессе в результате ракетного удара РФ более 250 квартир получили поврежденияВ Одессе в результате ракетного удара РФ более 250 квартир получили повреждения
Последние новости
Подгружаем последние новости