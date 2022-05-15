В Одессе обезвредили две вражеские морские мины, - Братчук

Власти области призвали жителей не гулять на черноморском побережье из-за опасности для жизни.

На Черноморское побережье Одессы вынесло две вражеские морские мины, их уже обезвредили.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Две морские мины, вынесенные на Черноморское побережье в Одесской области, - они обезврежены на безопасном расстоянии специалистами ВМС ВСУ", - рассказал Братчук.

Он призвал жителей области не "гулять на одесских пляжах, не купаться в Черном море, не гулять на Черноморском побережье", потому что сейчас это опасно для жизни. "Смертельно опасно", - подчеркнул спикер администрации.

Напомним, об опасных находках руководитель Одесской области Максим Марченко сообщил 14 мая.