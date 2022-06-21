"Сталося те, про що я і говорив": Братчук поділився хорошими новинами

"Сталося те, про що я і говорив": Братчук поділився хорошими новинами

По острову Зміїний, захопленому російськими військами, було завдано зосереджений удар із застосуванням різних сил і способів ураження.

Про це повідомляють прес-служба оперативного командування "Південь".

"Острівний гарнізон" російських військ зазнав значних втрат. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення, - зазначено в повідомленні.

Острів Зміїний

Також прокоментував ситацію Сергій Братчук:

"Сталося те, про що я і говорив, що дух острова Змієбаївки дуже не любить окупантів, тому наші ЗС завдали відповідного удару. Тому що російський гарнізон на цьому острові - тимчасово. Наші працюють і наші б'ють ворога".


Алексей Ионов, politeka.net





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