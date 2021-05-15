В Беларуси арестовали журналиста Deutsche Welle Павла Буракова

Он заявил о пытках и бесчеловечном обращении.

Белорусского журналиста Александра Буракова, который сотрудничает с Deutsche Welle, приговорили к 20 суткам административного ареста по обвинению в "повторном участии в несанкционированном мероприятии в течение года" у суда Могилевской области 12 мая.

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle (DW) осудила вынесение обвинительного приговора в отношении Буракова.

"Мы призываем белорусские власти немедленно отменить приговор и выражаем решительный протест против нарушения гарантированных конституцией прав СМИ в Беларуси", - заявил в субботу, 15 мая, генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбурґ.

Он подчеркнул, что обвинения являются "своевольно сфабрикованными". "А обращение с Александром Бураковым показывает, что режим все более жестоко действует в отношении журналистов", - добавил Лимбурґ.

Как сообщает волонтерская правозащитная группа MayDay в своем Telegram-канале, ни одного массового мероприятия под стенами суда Могилевской области и вблизи него не было, а суд вынес этот приговор, основываясь исключительно на показаниях сотрудника Ленинского РОВД Василия Корнеенко.

На заседании суда Бураков заявил, что его подвергают пыткам и бесчеловечному обращению в изоляторе УВД Могилевского облисполкома: не дают нормально спать уже несколько ночей и регулярно устраивают проверки с раздеванием догола в коридоре. Кроме того, журналисту так и не отдали передачу, которую его родственники принесли в изолятор еще 13 мая. Бураков подтвердил, что начал голодовку в знак протеста.

Суд также приговорил к 20 суткам административного ареста журналиста Владимира Лапцевича, сообщили волонтеры MayDay.

МИД Германии выясняет через посольство ФРГ в Минске обстоятельства задержания в Могилеве Александра Буракова и других независимых журналистов.

В связи с задержанием в Могилеве Александра Буракова и Владимира Лапцевича и объявлением ими голодания официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бурґер заявил о принципиальной позиции Берлина относительно работы журналистов: власть должна обеспечить свободу СМИ и мнений. По его словам, в первую очередь, это означает, что журналисты должны иметь возможность заниматься своей деятельностью "свободно, в том числе, от репрессий со стороны государства".

Напомним, 18 февраля двух журналисток польского телеканала "Белсат" осудили до двух лет лишения свободы. Екатерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова были задержаны в ноябре во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко.

В начале марта реальные сроки за разглашение информации о смерти активиста Бондаренко получили врач и еще одна журналистка.

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