Фюрер РФ прокомментировал дело Медведчука и заявил о превращении Украины в анти-РоSSию

Проблемы кума президента РФ рассмотрели на совещании членов Совбеза.

Путин прокомментировал дело Медведчука и заявил о превращении Украины в анти-РоSSию
Фото: kremlin.ru

Президент РоSSии Владимир Путин назвал уголовное дело против своего кума Виктора Медведчука, обвиняемого украинским следствием в государственной измене, "очевидной зачисткой политического поля".

Об этом он сказал на совещании с постоянными членами роSSийского Совбеза.

"Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод РоSSии, в какую-то анти-РоSSию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности РоSSийской Федерации новости", - сказал Путин в начале совещания.

"Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнёры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода. По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в РоSSии и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой", - заявил Путин.

Он обвинил Украину в избирательном правосудии, которое, по его мнению, касается исключительно тех сил, которые хотят добрососедских отношений с Россией.

"Я говорил о том, что представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере, а представители власти работают, и работают, кстати говоря, достаточно активно на протяжении многих лет. Да и товарооборот у нас за год составил 9,9 миллиарда долларов. Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?" - сказал Путин.

Напомним, что 11 мая Офис генерального прокурора сообщил о подозрении депутатам Верховной Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Они подозреваются в совершении государственной измены и незавершенном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Козак находится за границей, а именно в Беларуси, якобы на лечении.

Медведчуку 13 мая избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

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