Подозреваемый в госизмене нардеп Козак находится на лечении в Беларуси, - Медведчук

На вопрос о том, контактировал ли он с нардепом Тарасом Козаком после объявления подозрения, Медведчук ответил утвердительно.

Подозреваемый в государственной измене народный депутат ОПЗЖ Тарас Козак сейчас находится на лечении на территории Беларуси.

Об этом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил в комментарии журналистам после избрания меры пресечения.

"Я знаю, где находится народный депутат Тарас Козак. Он находится на лечении в Беларуси", - сказал Медведчук.

На вопрос о том, контактировал ли он с нардепом Тарасом Козаком после объявления подозрения, Медведчук ответил утвердительно.

11 мая глава СБУ Иван Баканов сообщил на брифинге, что Тарас Козак сейчас находится в РоSSии или уехал из нее в третью страну на отдых. В Украину он, по данным следствия, пока возвращаться не собирается.

Напомним, 11 мая генпрокурор подписала подозрения Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов.

В феврале Совет национальной безопасности и обороны включил Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Туда же попали Козак с его женой. Решением СНБО президент также фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которые связывают с Медведчуком. Кроме того, арестовали часть трубопровода "Самара - Западное направление", в народе известную как "трубу Медведчука". Сам политик причастность к ней опровергал.