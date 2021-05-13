Подозреваемый в госизмене нардеп Козак находится на лечении в Беларуси, - Медведчук
На вопрос о том, контактировал ли он с нардепом Тарасом Козаком после объявления подозрения, Медведчук ответил утвердительно.
Подозреваемый в государственной измене народный депутат ОПЗЖ Тарас Козак сейчас находится на лечении на территории Беларуси.
Об этом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил в комментарии журналистам после избрания меры пресечения.
"Я знаю, где находится народный депутат Тарас Козак. Он находится на лечении в Беларуси", - сказал Медведчук.
На вопрос о том, контактировал ли он с нардепом Тарасом Козаком после объявления подозрения, Медведчук ответил утвердительно.
11 мая глава СБУ Иван Баканов сообщил на брифинге, что Тарас Козак сейчас находится в РоSSии или уехал из нее в третью страну на отдых. В Украину он, по данным следствия, пока возвращаться не собирается.
Напомним, 11 мая генпрокурор подписала подозрения Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов.
В феврале Совет национальной безопасности и обороны включил Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Туда же попали Козак с его женой. Решением СНБО президент также фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которые связывают с Медведчуком. Кроме того, арестовали часть трубопровода "Самара - Западное направление", в народе известную как "трубу Медведчука". Сам политик причастность к ней опровергал.
После этого, в марте, СБУ вызвала на допрос Медведчука по делу о государственной измене. в народе известную как "трубу Медведчука". Сам политик причастность к ней опровергал. Следователи провели допрос Медведчука по фактам, которые фигурируют в "пленках Медведчука-Суркова", которые ранее были обнародованы в СМИ.