В Кировоградской области задержали на взятке главу одной из общин

Ее вместе с землеустроителем подозревают в вымогательстве 5 тысяч долларов.

В Кировоградской области задержали на взятке главу и землеустроителя одной из общин, которые якобы обещали незаконно передать земельный участок в собственность бизнес-структуре.

Об этом сообщило областное управление СБУ .

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По данным следствия, должностные лица требовали у руководителя коммерческой фирмы по строительству автомобильных дорог 5 тыс. долларов за предоставление права пользования земельным участком, расположенным на территории общины.

Их задержали после перечисления второго транша в размере 30 тысяч гривен на счет одной из подконтрольных главе ОТГ общественных организаций. Перед этим сотрудники СБУ задокументировали получение должностными лицами 1,4 тысячи долларов аванса.

Планируется сообщение подозрений фигурантам по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась совместно со следователями ГУНП в Кировоградской области под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.

По данным ОО "Центральноукраинский антикоррупционный офис", речь идет о Первозвановской общине, которая объединяет почти два десятка сел в Кропивницком районе.

Головой общины является Прасковья Мудрак.

Напомним, что несколько дней назад на взятке попался глава Дымерской общины Владимир Пидкурганный.