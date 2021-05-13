В Кировоградской области задержали на взятке главу одной из общин

Ее вместе с землеустроителем подозревают в вымогательстве 5 тысяч долларов.

В Кировоградской области задержали на взятке главу и землеустроителя одной из общин, которые якобы обещали незаконно передать земельный участок в собственность бизнес-структуре.

Об этом сообщило областное управление СБУ.

Фото: facebook.com/kropssu

По данным следствия, должностные лица требовали у руководителя коммерческой фирмы по строительству автомобильных дорог 5 тыс. долларов за предоставление права пользования земельным участком, расположенным на территории общины.

Их задержали после перечисления второго транша в размере 30 тысяч гривен на счет одной из подконтрольных главе ОТГ общественных организаций. Перед этим сотрудники СБУ задокументировали получение должностными лицами 1,4 тысячи долларов аванса.

Планируется сообщение подозрений фигурантам по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась совместно со следователями ГУНП в Кировоградской области под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.

По данным ОО "Центральноукраинский антикоррупционный офис", речь идет о Первозвановской общине, которая объединяет почти два десятка сел в Кропивницком районе.

Головой общины является Прасковья Мудрак.

Напомним, что несколько дней назад на взятке попался глава Дымерской общины Владимир Пидкурганный.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого РогаНа Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого Рога
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Главу ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривенГлаву ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в общинах на линии соприкосновения, - ОПОРАСуд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в общинах на линии соприкосновения, - ОПОРА
В Одессе задержали провокаторов с георгиевской лентой и свастикой, подрались русофилы и полицейскиеВ Одессе задержали провокаторов с георгиевской лентой и свастикой, подрались русофилы и полицейские
Главу ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривенГлаву ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривен
Все области Украины вышли из "красной" зоны, - МинздравВсе области Украины вышли из "красной" зоны, - Минздрав
Зеленский почтит в Луганской области память погибших во Второй мировой войнеЗеленский почтит в Луганской области память погибших во Второй мировой войне
НАПК направило в суд 14 админпротоколов на экс-главу ГФСНАПК направило в суд 14 админпротоколов на экс-главу ГФС
В Винницкой области мужчина вытер руки о флаг Украины, полиция открыла делоВ Винницкой области мужчина вытер руки о флаг Украины, полиция открыла дело
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
Начальник филиала "Военторгсервиса" попался на взятке $40 тысячНачальник филиала "Военторгсервиса" попался на взятке $40 тысяч
"Голос" предостерегает власть от еще одной ошибки с кандидатурой на пост главы Минздрава, - Рудык"Голос" предостерегает власть от еще одной ошибки с кандидатурой на пост главы Минздрава, - Рудык
Последние новости
Подгружаем последние новости