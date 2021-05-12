Дело Гандзюк: cуд оставил Мангера и Левина под стражей до 9 июля

Защита Левина ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета, адвокат Мангера просил о личном обязательстве или домашнем аресте.

Дело Гандзюк: cуд оставил Мангера и Левина под стражей до 9 июля
Фото: Макс Требухов

Днепровский районный суд Киева оставил подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина под стражей.

Об этом сообщает “Суспильне”.

Меру пресечения без права внесения залога для Мангера и Левина продлили до 9 июля. Сторона обвинения настаивала на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности.

По мнению адвоката потерпевшей стороны Евгении Закревской, изменение или ослабление меры хотя бы одному из подозреваемых сделало бы рассмотрение дела невозможным из-за их попытки влияния на следствие и свидетелей.

"Я считаю, что это единственная возможность довести это дело до приговора, иначе, если будет изменение меры пресечения, есть риски", - отметила Закревская.

Защита Левина ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета. Адвокат Владислава Мангера ходатайствовал о мере пресечения в виде личного обязательства или домашнего ареста.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Гандзюк облили концентрированной серной кислотой возле ее дома. 4 ноября она умерла.

Мангера подозревают в том, что он по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангера и Левина подозревают в преступлениях по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Отмечалось, что Мангер подвергался критике со стороны активистки Гандзюк, и, по убеждению следствия, именно он заказал нападение на нее.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям нападения на Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Павловский подтвердил вину Мангера в заказе убийства Гандзюк.

В ноябре Мангеру почти вдвое уменьшили залоговую сумму. Адвокаты Мангера настаивали на уменьшении залоговой суммы в связи с переквалификацией дела с заказа убийства на заказ нанесения тяжких телесных повреждений. Они просили снизить ее с 2,5 млн гривень до 148 тысяч грн.

16 июня 2020 года Мангера задержали в Херсоне и под конвоем привезли в Киев во исполнение решения Печерского районного суда Киева. Мангер просил освободить его из-под стражи и отмечал причастность к убийству генерала СБУ Даниила Доценко, который отказался от прохождения полиграфа.

18 августа в Днепровском райсуде началось первое, подготовительное заседание по вынесению приговора подозреваемым. Левин прибыл в суд полураздетым и заявил, что его били.

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