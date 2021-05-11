Шмыгаль считает, что на завершение борьбы с ковидом пойдет еще год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что на борьбу с коронавирусом может пойти еще год. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии.

"Прогноз не меняется. Мы прожили год с COVID-19. Мой прогноз, что еще год должен пойти на завершение борьбы. Новые данные - это значительные мутации этого вируса. Они вызывают беспокойство у всех стран. И вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии. Но к концу этого года мы планируем вакцинировать большинство взрослого населения Украины. и в следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет", - пояснил Шмыгаль.

Он также отметил, что ко Дню независимости власть рассчитывает провакцинировать большое количество населения, чтобы иметь возможность пригласить гостей и отпраздновать.

"И мы приложим к этому все усилия. В настоящее время подписаны контракты на поставку вакцин, и даты поставок свидетельствуют, что довольно большое количество людей мы сможем провакцинировать. Но существенное количество поставок вакцин приходится на IV квартал", - заявил Шмыгаль.

"Конечно, мы сейчас прилагаем максимум усилий, чтобы немного подвинуть эти сроки. Поэтому День независимости - это этап номер один по максимальной вакцинации. Конец года - это уже контрольный этап, когда мы должны сказать украинскому обществу, что большинство людей в Украине вакцинированы", - добавил премьер.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ко Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину против ковида.