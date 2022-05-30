"Геноцид против украинцев": Шмыгаль указал на трагическую деталь по жертвам роSSийского вторжения

В Украине из-за развязанной россией войны погибло в десятки раз больше гражданских, чем военных.

Об этом в интервью польскому общественному вещателю TVP рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что сейчас россия ведет полноценную войну против всего украинского народа, а вместе с ним – и против демократического мира.

«Огромное количество трагических событий происходит сегодня в Украине. Это фактически война против украинского народа, это война против демократического мира. Число гражданских жертв в десятки раз превышает военные жертвы. Это значит, что это военные преступления, это преступления против человечности, геноцид против украинцев», - подчеркнул премьер.

Он напомнил, что только в одном Мариуполе количество жертв среди мирных жителей исчисляется десятками тысяч. При этом у Киева до сих пор нет возможности узнать точные цифры.

«У нас нет доступа, мы видим лишь скудные кадры из Мариуполя… В Мариуполе это будут десятки тысяч гражданских людей», - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас россияне не имеют значительного успеха нигде на фронте.

«Сегодня идут очень тяжелые бои на Донбассе, на юге, без значительного успеха для россиян, с переменным успехом наших двух армий», - рассказал премьер.