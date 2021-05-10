Шмыгаль считает, что увольнение Коболева не повлияло на переговоры с кредиторами

"И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы".

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что увольнение главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и отстранение наблюдательного совета не повлияло на переговоры Украины с международными партнерами.

Об этом глава Кабинета министров рассказал в интервью РБК-Украина.

"Влияние на кредиторов и наших партнеров могут иметь решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются в Украине. Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся", - сказал премьер.

По его словам, западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия, антикоррупционной системы - НАБУ, НАПК и прочее антикоррупционное законодательство.

Шмыгаль считает, что "уже третий-четвертый приоритет - это развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами".

СМИ обнародовали правительственные темники с ответами о смене руководства "Нафтогаза"

"И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли", - уточнил глава правительства.

Напомним, 28 апреля Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании правительство освободило Андрея Коболева от должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на эту должность Юрия Витренко. Витренко назначили сроком на год.

Сам Коболев в Facebook сообщил, что "об "увольнении" узнал из новостей. Он сказал, что не писал никаких заявлений.

29 апреля Коболев сообщил, что отдал ключи от кабинета Витренко. В "Нафтогазе" считают решение об увольнении Коболева "юридической манипуляцией".