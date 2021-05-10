В Киеве прошли торжества по случаю 101-й годовщины освобождения города от большевиков

В мероприятии приняли участие представители МИД, ВСУ и Польского института.

Фото: Цензор.нет

Киеве

МИД

Киеве

10 мая прошли торжества по случаю 101-й годовщины освобождения города от большевиков. В мероприятии приняли участие представители общественности, Вооруженных сил Украины, Украинского института национальной памяти,Государственной службы этнополитики и свободы совести, Польского института в, сообщает "Цензор.нет".

Кроме того, состоялось возложение цветов и военная сальва в честь украинского-польского союза оружия возле памятника "Старшинам Армии УНР - уроженцам Киева ".

Фото: Цензор.нет

Фото: Цензор.нет

Фото: Цензор.нет

Освобождение Киева от большевиков произошло в рамках наступательной операции войска польского и армии УНР в 1920 году.