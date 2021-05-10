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2021-05-10
В Киеве прошли торжества по случаю 101-й годовщины освобождения города от большевиков
В мероприятии приняли участие представители МИД, ВСУ и Польского института.
Фото: Цензор.нет
Кроме того, состоялось возложение цветов и военная сальва в честь украинского-польского союза оружия возле памятника "Старшинам Армии УНР - уроженцам Киева".
Фото: Цензор.нет
Фото: Цензор.нет
Фото: Цензор.нет
Освобождение Киева от большевиков произошло в рамках наступательной операции войска польского и армии УНР в 1920 году.
25 апреля 1920 года польские войска атаковали позиции Красной армии. К 28 апреля они вышли на линию Чернобыль - Казатин - Винница - румынская граница. 6 мая они взяли Белую Церковь, после чего части Красной армии оставили Киев. 9 мая 1920 года в Киеве состоялся совместный парад войск УНР и Польши.