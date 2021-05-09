В Одессе задержали провокаторов с георгиевской лентой и свастикой, подрались русофилы и полицейские

Провокаторы кричали: "Одесса - русский город".

В Одессе задержали двоих мужчин за публичное использование запрещенной символики во время празднования Дня Победы над нацизмом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Мужчина в возрасте 63 лет пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, еще один - 17-летний парень - на Аллею Славы со свастикой.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Оба правонарушителя доставлены в территориальные подразделения полиции.

На старшего из них полицейские составили протокол по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Вопрос о привлечении к ответственности другого нарушителя пока решается.

Как пишет Думская, на Аллее Славы произошла драка между сторонниками РоSSии и полицейскими: правоохранители потребовали убрать портрет Жукова с георгиевской лентой.

На Аллее Славы полицейские задержали провокаторов, которые кричали: "Одесса - русский город".

Фото: dumskaya.net

Напомним, у памятника "Воинам-автомобилистам" в Запорожье прицепили коммунистический флаг, красные флаги также выявили на Житомирщине и Николаевщине.

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