Сегодня, 9 мая, Украина отмечает День Победы над нацизмом.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для украинцев победа над нацизмом – это благодарность, которая не имеет границ, сроков давности или географического деления. "Это память. О ее страшной цене. О том, что во Второй мировой погибли более восьми миллионов украинцев. Что домой не вернулся каждый пятый украинец. Что в общем война унесла не менее 50 миллионов человеческих жизней", - сказал он.

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Президент хочет, чтобы героизм наших предков дал силу новому поколению украинских военных, наших защитников. "С верой в это, с надеждой на мир мы благодарим и кланяемся сегодня украинцам, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне", - добавил Зеленский.

По случаю праздника в Украине сегодня ожидается проведение 555 мероприятий, в которых примут участие более 60 тысяч граждан. "В каждом регионе есть понимание между всеми службами. Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий, к охране правопорядка будут привлечены более 11 000 правоохранителей: 7 300 полицейских, 3 000 военнослужащих Национальной гвардии и ГСЧС, а также курсантов высших учебных заведений МВД ", - сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

Напомним, в 2015 году было принято решение отмечать 9 мая как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.