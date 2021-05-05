НАБУ передало в суд дело, в рамках которого арестовали "трубу Медведчука"

По данным следствия, подозреваемая составила заведомо недостоверный вывод, послуживший основанием для вынесения решения суда.

НАБУ передало в суд дело, в рамках которого арестовали "трубу Медведчука"
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро и САП завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которой суд отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" за государством.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

1 мая подозреваемой открыли материалы следствия для ознакомления. Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 УК Украины (злоупотребление служебными полномочиями как лицом, предоставляющим услуги эксперта и в составлении ложного заключения эксперта в суде).

По данным следствия, подозреваемая составила заведомо недостоверный вывод, послуживший основанием для вынесения решения суда.

"Детективы установили, что эксперт сознательно изложила выводы в интересах частного предприятия. Таким образом ООО «ПрикарпатЗападтранс» на основании судебного решения, базировавшегося на заведомо ложном заключении эксперта, безосновательно получило в собственность часть магистрального нафтопродуктпровода «Самара - Западное направление», имеющую важное народнохозяйственное и оборонное значение", - говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении в феврале.

Напомним, при предыдущих владельцах в 2017-2019 годах были уничтожены почти 400 километров нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Магистраль была возвращена в собственность государства решением Совета нацбезопасности и обороны от 19 февраля.

СНБО также поручил Кабинету министров принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины. Речь идет об участке нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, проходящем по территории Украины. Он в 2018 году был выведен из государственной собственности и передан в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с нардепом Виктором Медведчуком. Сам Медведчук заявлял, что он и его семья не причастны к трубопроводу.

Позже Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в управление АРМА всего имущества нефтепродуктопровода. В то же время до определения победителя конкурса и начала им мер по управлению арестованный объект находится на ответственном хранении АО "Укртранснафта".

В апреле АРМА выбрало управляющего для "трубы Медведчука".

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