РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии

ООН зафиксировала преступления со стороны военных в период с декабря 2020 по апрель 2021 года.

РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
Місія ООН у ЦАР
Фото: EP/UPG

РоSSийские военные в Центральной Африканской Республике самовольно казнили людей, применяли пытки и сексуальное насилие, а также проводили унижающие человеческое достоинство аресты. Об этом говорится в отчете миротворческой миссии ООН MINUSCA.

Официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казагуи сказал, что президент Фостен Арканжи Туадера получил этот отчет, и страна будет расследовать злоупотребления силой со стороны своих военных и военных из РоSSии, пишет Barron`s.

Преступления со стороны военных фиксировали в период с декабря 2020 по апрель 2021 года. Миссия ООН утверждает, что "серьезно обвиняются национальные и двусторонние силы" - то есть войска ЦАР и отправленные в качестве союзников силы РоSSии.

Эксперты ООН заявили о "серьезных нарушениях прав" со стороны роSSийских сил в ЦАР еще в марте. Казагуи утверждает, что правительство об этом не информировали.

"Однако, учитывая серьезность обвинений в адрес сил обороны и безопасности правительство поручило Министерству юстиции начать судебное расследование", - добавил он.

С 2018 года РоSSия официально поддерживает режим Туадеры, против которого выступают повстанцы. В декабре 2020 года власти ЦАР заявили о подкреплении своих сил военными из РоSSии и Руанды. Представитель правительства ЦАР заявлял AFP, что РФ направила в ЦАР "несколько сотен своих военных и тяжелое вооружение".

РоSSияне отправили свои силы в ЦАР еще в 2018 году и начали задумываться над обустройством военной базы в этой стране. СМИ писали, что туда отправили ППК "Вагнер". Две трети территории ЦАР контролируют различные группировки повстанцев. В 2019 году правительство и повстанцы подписали мирное соглашение, но оно продержалось всего год - начались активные боевые столкновения. На фоне этого РоSSия начала укрепляться в ЦАР.  

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