Куликово поле в Одессе закрыли на санобработку

Доступ к площади временно ограничен.

Санобработка, Куликово поле
Фото: МВС
Санобработка, Куликово поле

МВД Украины сообщает о временном ограничении доступа к Куликову полю в Одессе из-за проведения мероприятий по санобработке.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Куликово поле закрыто на санобработку. Сейчас доступ к площади временно ограничен. Просим всех с пониманием отнестись к этим мерам - они направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Куликово поле весной 2014 года было местом сбора местных сепаратистов. 2 мая 2014 года на площади разгорелись столкновения между сторонниками проевропейского и пророSSийского политического курса Украины, в результате которых появились жертвы и многочисленные раненые, включая несколько десятков жертв пожара в Доме профсоюзов (Куликово поле, дом 1). Всего во время событий 2 мая доказана гибель 45 человек.

Сегодня в Одессе состоялся Марш защитников города, приуроченный к событиям 2014 года. В акции приняли участие около 700 человек, преимущественно ветеранов и представителей патриотических сил.

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