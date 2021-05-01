Зеленский назвал празднование Пасхи дома проявлением заботы и любви и поехал в Карпаты

Президент пожелал украинцам хороших праздников и мира.

Президент Владимир Зеленский сказал, что во время пандемии встречать Пасху дома - проявление заботы и любви.

"Я поздравляю всех, кто отмечает в эти дни Светлое Воскресение Христово. Этот великий праздник символизирует победу жизни над смертью, а мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, печального, тем более греховного, прежде всего потому, что это и есть исполнение христианского долга, а именно - заботы и любви к ближнему. А еще мы знаем, как много среди нас тех, кто отмечает Пасху не дома, а на фронте, на передовой в борьбе за мир, или на медицинском дежурстве у коек с заболевшими в борьбе за здоровье, в борьбе за жизнь", - говорится в пасхальном поздравлении президента Украины.

"Пусть Пасха наполнит наши большие сердца большой силой и добром для больших дел и великих свершений. Пусть Пасха принесет вам большую радость, большую надежду, большую любовь, пусть Пасха принесет вашим семьям большое согласие и большой достаток, пусть Пасха принесет нашей Украине большой мир" , - пожелал Зеленский.

Православная Пасха в этом году отмечается 2 мая.

А 1 мая, как сообщает издание "Йо, Верховина", супруги Зеленские находились в Карпатах.

Фото: verkhovyna.life

Владимир Зеленский вместе с женой Еленой побывали на экскурсии в доме-музее "Тени забытых предков" в Верховине, где жил и творил Сергей Параджанов, а также посетил музей "Гуцульской магии", где ему подарили трембиту.

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