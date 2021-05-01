Таджикистан и Кыргызстан договорились о прекращении огня и отводе войск

Конфликт из-за воды привел к многочисленным человеческим жертвам.

Таджикистан и Кыргызстан договорились о прекращении огня и отводе войск
Фото: akipress.org

Таджикистан и Кыргызстан в субботу, 1 мая, договорились о прекращении огня и отводе войск.

Это произошло во время переговоров о делимитации и демаркации границ, пишет "Радио Свобода".

"У нас сегодня состоялась очень плодотворная беседа, инициированная главами наших государств. То, что произошла трагедия в приграничных районах, она никогда не должна повториться, так как на этом участке живут наши народы", - сказал глава государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов на совместном брифинге со своим коллегой из Кыргызстана Камчыбеком Ташиевым.

По его словам, достигнуто "принципиальное согласие" в решении вопросов в интересах обеспечения мира и стабильности на общей границе. "Я убежден, что мы как можно скорее решим все проблемы, и наши народы будут жить, как всегда, в дружбе, взаимопонимании, и будет обеспечена полная стабильность", - сказал он.

Ташиев, в свою очередь, сообщил, что стороны приняли протокол из четырех пунктов.

"Сегодня народы Кыргызстана и Таджикистана переживают тяжелые времена - произошла трагедия двух стран. Нам было трудно встречаться в это время. Однако, по поручению наших глав государств, мы провели это мероприятие. В результате чего приняли решение о полном прекращении стрельбы и отводе войск, находящихся вблизи границы, на места постоянной дислокации. Кроме того, с сегодняшнего дня, даст Бог, наступит полная тишина, мир и покой в наших странах, особенно в приграничных районах. Мы надеемся, что все принятые решения, которые были отмечены в этом протоколе, будут выполняться", - сказал он.

Содержание протокола чиновники не сообщили.

Напомним, что конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля из-за воды. В результате вооруженного столкновения погибли 33 гражданина Кыргызстана и не менее 15 граждан Таджикистана.

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