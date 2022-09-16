Таджикистан та Киргизстан домовилися про припинення вогню та відведення сил від кордонів

Президент Киргизстану Садір Жапаров та президент Таджикистану Емомалі Рахмон на Саміті ШОС у Самарканді домовилися відвести додаткові сили від кордону двох країн. Про це повідомили у прес-службі президента Киргизстану.

«Сторони обговорили ситуацію на киргизько-таджицькій ділянці державного кордону. Лідери двох країн домовилися дати доручення відповідним структурам про припинення вогню та відведення сил та засобів від лінії зіткнення», — повідомляється на сайті президента Киргизстану.

Повідомляється, що на місці події працюватимуть заступник голови кабміну — голова ДКНБ КР Камчібек Ташієв та голова ДКНБ РТ Саймумін Ятімов. Планується створити комісію для розслідування причин того, що сталося.