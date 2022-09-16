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2022-09-16
Таджикистан та Киргизстан домовилися про припинення вогню та відведення сил від кордонів
Президенти країн зустрілись на саміті ШОС
Президент Жапаров та президент Рахмон зустрілись на Саміті ШОС© Сайт президента Кыргызстана
Президент Киргизстану Садір Жапаров та президент Таджикистану Емомалі Рахмон на Саміті ШОС у Самарканді домовилися відвести додаткові сили від кордону двох країн. Про це повідомили у прес-службі президента Киргизстану.
«Сторони обговорили ситуацію на киргизько-таджицькій ділянці державного кордону. Лідери двох країн домовилися дати доручення відповідним структурам про припинення вогню та відведення сил та засобів від лінії зіткнення», —
Повідомляється, що на місці події працюватимуть заступник голови кабміну — голова ДКНБ КР Камчібек Ташієв та голова ДКНБ РТ Саймумін Ятімов. Планується створити комісію для розслідування причин того, що сталося.
Артем Руденко, ZN.ua