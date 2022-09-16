Таджикистан та Киргизстан домовилися про припинення вогню та відведення сил від кордонів

Президенти країн зустрілись на саміті ШОС

Таджикистан та Киргизстан домовилися про припинення вогню та відведення сил від кордонів
Президент Жапаров та президент Рахмон зустрілись на Саміті ШОС
© Сайт президента Кыргызстана

Президент Киргизстану Садір Жапаров та президент Таджикистану Емомалі Рахмон на Саміті ШОС у Самарканді домовилися відвести додаткові сили від кордону двох країн. Про це повідомили у прес-службі президента Киргизстану.

«Сторони обговорили ситуацію на киргизько-таджицькій ділянці державного кордону. Лідери двох країн домовилися дати доручення відповідним структурам про припинення вогню та відведення сил та засобів від лінії зіткнення», — повідомляється на сайті президента Киргизстану.

Повідомляється, що на місці події працюватимуть заступник голови кабміну — голова ДКНБ КР Камчібек Ташієв та голова ДКНБ РТ Саймумін Ятімов. Планується створити комісію для розслідування причин того, що сталося.


Артем Руденко, ZN.ua





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