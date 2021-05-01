Степанов анонсировал подписание нового контракта на вакцину от COVID-19

О какой вакцине идет речь, Степанов не уточнил.

Министерство здравоохранения готовит подписание нового контракта на поставку в Украину вакцины от коронавируса, который обеспечит население вакциной до конца 2021 года.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

О какой вакцине идет речь, Степанов не уточнил.

"По тем контрактам, которые у нас есть, и по тем контрактам, которые максимум 2 дня, а может раньше, мы сообщим приятную новость по поводу контракта. Мы будем обеспечены до конца года в полном объеме вакцин, которые нам нужны для вакцинации", - сказал Степанов.

Напомним, сегодня в столичный аэропорт "Борисполь" прибыли 500 тысяч доз вакцины от коронавируса от китайского производителя Sinоvac.