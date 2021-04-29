Наблюдательный совет "Нафтогаза" выразил несогласие с решением Кабмина о работе группы

Увольнение Андрея Коболева "противоречит требованиям украинского законодательства и Руководящих принципов ОЭСР в корпоративном управлении на предприятиях государственной формы собственности".

Бывшие члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" выразили несогласие с решением Кабмина относительно низкой оценки результатов работы правления. По их мнению, ущерб обусловлен не подвластными компании обстоятельствами.

Об этом говорится в обращении бывших членов наблюдательного совета "Нафтогаза", имеющемся в распоряжении LB.ua. Члены наблюдательного совета являются бывшими, так как их вчера уволили, а работать они начнут снова с 30 апреля.

"В рамках своей компетенции мы осуществили оценку результатов работы этого состава правления в 2020 году и считаем их очень высокими, а то и отличными, учитывая условия, в которых работала команда", - говорится в обращении.

Прежний состав наблюдательного совета компании обращает внимание на накопленную задолженность газсбытов за газ, который компания была обязана им поставлять на условиях ВСО (возложенных специальных обязанностей). Это обязательство правительство отменило с августа 2020 года, и задолженность до сих пор остается непогашенной.

"Согласно международным стандартам финансовой отчетности компания насчитала соответствующий резерв сомнительной задолженности, что привело к отрицательному консолидированному финансовому результату Группы Нафтогаз. Но несмотря на чрезвычайно сложные условия 2020 года, компания смогла достичь существенного положительного значения свободного денежного потока, что стало исключительным достижением по сравнению с мировыми показателями нефтегазовой промышленности и было возможным благодаря особой дисциплине в управлении капиталом и ликвидностью, которая была введена в компании новым правлением, сформированным в начале 2020 года", - сказано в обращении.

Кроме того, в обращении говорится, что правление продемонстрировало высокие результаты управления Группой "Нафтогаз" в условиях кризисных явлений, вызванных COVID-19, и чрезвычайно неблагоприятной ситуации на мировых рынках энергоресурсов.

"И поэтому мы подчеркиваем, что результаты командной работы правления в 2020 году считались очень высокими, а при отсутствии годового ущерба были бы отличными. Ущерб же возник из-за неподвластных правлению обстоятельств. Но компания нашла возможности для формирования финансовых ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной программы с целью достижения целевых результатов будущей добычи и финансовых показателей", - говорится в документе.

Что касается увольнения Андрея Коболева с должности главы правления компании, то, по мнению бывших членов Наблюдательного совета, это "противоречит требованиям украинского законодательства и Руководящим принципам ОЭСР в корпоративном управлении на предприятиях государственной формы собственности".

Кроме того, говорится в документе, появляется серьезная угроза для "непрерывности хозяйственной деятельности Группы "Нафтогаз", а также реализации реформы корпоративного управления в государственном секторе экономики Украины".

"Учитывая то, что Нафтогаз обеспечивает более 13% доходов бюджета, привлекает средства на международных рынках капитала, управление компанией в лучших практиках корпоративного управления является важным для финансовой стабильности государства", - заключают в обращении.

Напомним, что Кабмин вчера провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании Правительство уволило Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на эту должность Юрия Витренко. Витренко назначили сроком на год.

Сам Коболев в Facebook сообщил, что "об "увольнении" узнал из новостей, комментировать не могу". Он сказал, что не писал никаких заявлений.

29 апреля Андрей Коболев сообщил, что отдал ключи от кабинета Витренко. В "Нафтогазе" считают решение об увольнении Андрея Коболева "юридической манипуляцией".

Об увольнении Коболева высказались Госдеп и послы стран G7. Они напомнили, "что корпоративное управление подобными предприятиями должно быть свободным от политического вмешательства".

Как выяснилось, Кабинет министров изменил правила назначения главы правления НАК "Нафтогаз", чтобы эту должность смог получить Юрий Витренко.