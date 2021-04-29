Разумков осудил марш ко дню создания дивизии "Галичина"

"В Украине не нужно популяризировать войска СС".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков осудил проведение в Киеве марша в день создания дивизии СС "Галичина".

Во время брифинга в парламенте он сказал, что "относится плохо" к этой акции.

"Любое нарушение закона, а пропаганда нацизма, пропаганда войск [CC] на территории нашего государства, точно не добавляет нам ни внутри общества, ни за рубежом. Надеюсь, все и хорошо помнят, что принесла война в Украину. Фактически нет ни одной семьи, которая бы не потеряла родных, близких в той войне", - сказал Разумков.

"В Украине точно не нужно популяризировать войска СС, в том числе и дивизию "Галичина", - добавил он.

Разумков подчеркнул, что осудил бы и марш в поддержку войск НКВД, если бы его кто-то додумался провести в Украине.

Напомним, что в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Он осуждает коммунистический и национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы как преступные на законодательном уровне. Закон вводит запрет на публичное отрицание преступного характера этих тоталитарных режимов, запрет публичного использования и пропаганды их символики.

В то же время символика дивизии "Галичина" не запрещена. Эмблема дивизии содержала стилизованное изображение льва, который был и является основным элементом символики Львова и Галичины. Эсэсовских рун в военной символике "Галичины" не было.

Ее члены не были осуждены Нюрнбергским трибуналом, а сама эта структура не была признана преступной.