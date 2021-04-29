Следком РоSSии требует арестовать бывшего советника Азарова

Подозреваемый якобы пытался за $5 млн снять с международного розыска роSSийского беглого бизнесмена.

Следком РоSSии требует арестовать бывшего советника Азарова
Микола Азаров
Фото: kri.com.ua

В РоSSийской Федерации за мошенничество хотят арестовать бывшего советника экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что речь идет об Игоре Сосновском. Как сообщили в Следственном комитете РФ, в суд уже передали материалы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В адрес суда поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сосновского Игоря Святославовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере ) сроком до 27 июня 2021 года", - отметили в суде.

Сосновский - донецкий предприниматель, сейчас проживающий в РоSSии. По данным следствия, он пытался провернуть мошенническую схему и предлагал за 5 млн долларов снять с международного розыска бывшего гендиректора "Рейлтрансхолдинга" Сергея Шпака, скрывающегося в Украине.

За эти деньги он предлагал организовать письмо главы ФСБ Александра Бортникова в МВД, после рассмотрения которого уголовное дело за растрату против Шпака приостановили бы. В случае невыплаты денег Сосновский обещал подключить "американский Интерпол" и экстрадировать россиянина из Украины.

Напомним, Азаров был премьером Украины с 2010 по 2014 год. После Революции достоинства он покинул страну и сейчас живет в РоSSии.

Относительно Азарова расследуют несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств. Кроме дела о хищении при создании правительственной Телекоммуникационной сети спецназначения на мощностях "Укртелекома", он фигурирует в деле о незаконном отчуждении военной техники, о завладении сжиженным газом, принадлежавшим компаниям "Укргаздобыча" и "Укрнафта" на сумму 2,2 млрд гривен , а также по делу о получении 140 млн за назначение Андрея Клюева первым вице-премьером.

Азаров входит в санкционные списки США и ЕС.

24 марта Азарову также объявили подозрение в государственной измене.

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