Более 150 «слуг народа» поддерживают исключение нардепа Шевченко из фракции, - Арахамия

По состоянию на вчера было 154 подписи из 172 необходимых.

В "Слуге народа" уже более 150 народных депутатов поддерживают исключения Евгения Шевченко из фракции за встречу в Минске с Александром Лукашенко.

Об этом сообщил лидер фракции Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на вчера было 154 подписи из 172 необходимых... Я думаю, что на 1 мая сделаем ему (Шевченко, - ред.) "подарок"", - сказал Арахамия журналистам.

Он уточнил, что мнения депутатов об исключении Шевченко выясняют в чате фракции.

Арахамия также отметил, что 10 мая состоится заседание высшего политического совета партии, на котором заслушают народного депутата Николая Тищенко, который в период усиленного карантина праздновал день рождения своей жены в одном из отелей Киева .

Напомним, 20 апреля депутат Шевченко приехал в Минск на встречу к Лукашенко, несмотря на то что Украина не признает его президентских полномочий. При этом депутат заявил Лукашенко, что более трети украинцев хотели бы видеть его своим президентом.

В "Слуге народа" заявили, что поездка - собственная инициатива Шевченко, однако предупредили, что потребуют от него объяснений.

22 апреля на заседании Шевченко сам попросил исключить его из фракции, однако большинство "слуг народа" выступили против.

Во время того же заседания также вспомнили инцидент с Тищенко. Глава фракции Арахамия тогда заявил, что главное, чтобы Тищенко оплатил штрафы, потому что было явное нарушение законодательства (карантинных норм). "Поехать на фронт, купить ребятам дроны, заплатить самый большой штраф, позвать на ковер на политсовет - санкции Тищенко", - процитировал Арахамию источник LB.ua.