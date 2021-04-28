Прокуратура показала фото военного автомобиля, подорвавшегося на Луганщине 27 апреля

В результате взрыва погиб военный, еще трое - пострадали.

Прокуратура показала фото военного автомобиля, подорвавшегося на Луганщине 27 апреля
Фото: lug.gp.gov.ua

Луганская областная прокуратура опубликовала фото военного автомобиля, который 27 апреля подорвался в зоне Операции объединенных сил на Луганщине.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"...начато уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС. Событие квалифицировано как террористический акт, приведший к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 апреля около 12:30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское Северодонецкого района автомобиль ВСУ "ГАЗ-66" совершил наезд на неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва один из украинских военнослужащих погиб, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Проводятся неотложные следственные (разыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Фото: lug.gp.gov.ua

Фото: lug.gp.gov.ua

Фото: lug.gp.gov.ua

Напомним, в результате подрыва военного автомобиля 27 апреля погиб старший сержант ВСУ Роман Гуляк из Волочиска Хмельницкой области. Еще трое бойцов получили травмы.

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