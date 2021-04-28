В Мьянме начались боевые действия

Этническая вооруженная группировка в Мьянме во вторник заявила, что захватила военную базу около границы с Таиландом. В ответ на это военные нанесли авиаудары по поселкам, которые контролируются этой группировкой.

Об этом пишет The Guardian.

Каренский национальный союз, который противостоит военным после захвата ими власти в стране, сообщил, что его силы оккупировали и сожгли армейский пост. Известно также, что боевые действия велись и в других местах, однако подробностей об этом пока нет.

Губернатор провинции Мае Хонг Сон - Ситичаи Джиндалуанг - подтвердил, что каренские повстанцы захватили базу. Из деревни из соображений безопасности эвакуировали 450 жителей, поскольку во время противостояния была случайно ранена гражданская женщина.

Боевые действия произошли, когда хунта заявила, что рассмотрит предложения АСЕАН по прекращению беспорядков в Мьянме, но только когда будет восстановлена стабильность, передает Reuters.

1 февраля военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. Бывший генерал и до настоящего времени вице-президент Мьин Све теперь будет выполнять роль переходного главы государства. Впрочем, вся полнота власти будет принадлежать руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну. Пока будет продолжаться чрезвычайное положение, именно он будет главным лицом государства.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре 2020 года, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков, а ЕС , США и Великобритания ввели санкции против военного руководства страны.

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, силовики с начала протестов убили уже более 700 человек, более трех тысяч - арестованы. 23-х заключенных на тайных процессах приговорили к смертной казни. Наблюдатели в Мьянме сообщают о снайперах, которые целятся в головы демонстрантов, а также использовании гранат и противотанковых комплексов против протестующих.

С 1962 года в течение нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.