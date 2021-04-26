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2021-04-26
"Евросолидарность" против назначения Галущенко министром энергетики
Порошенко заявил о связи Галущенко с Деркачом.
Фото: eurosolidarity.org
"Европейская Солидарность" не поддерживает назначение на должность министра энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко из-за того, что его связывают с народным депутатом Андреем Деркачом.
«Безусловно, очень важно назначить руководителя Министерства энергетики. Но очень печально, когда вместо того, чтобы против Деркача вводить санкции, как это сделали США, его представителей назначали министром энергетики», - отметил во время согласительного совета экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко.
В партии считают, что Зеленский решил этим кадровым назначением "рассчитаться за обнародование фальшивых «пленок Байдена-Порошенко»".