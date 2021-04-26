"Евросолидарность" против назначения Галущенко министром энергетики

"Европейская Солидарность" не поддерживает назначение на должность министра энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко из-за того, что его связывают с народным депутатом Андреем Деркачом.

«Безусловно, очень важно назначить руководителя Министерства энергетики. Но очень печально, когда вместо того, чтобы против Деркача вводить санкции, как это сделали США , его представителей назначали министром энергетики», - отметил во время согласительного совета экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко.

В партии считают, что Зеленский решил этим кадровым назначением "рассчитаться за обнародование фальшивых «пленок Байдена-Порошенко»".