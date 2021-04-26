Украина предложила Чехии отправить в Киев высланных РоSSией дипломатов

Украина предложила Чехии отправить в Киев высланных Россией дипломатов.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время разговора с Якубом Кулганеком, новым министром иностранных дел Чехии, которого назначили на должность 21 апреля.

"Ближайшие друзья могут полагаться на поддержку друг друга во времена наибольших вызовов. Украинская сторона будет приветствовать направление высланных из Москвы чешских дипломатов в Киев , чтобы усилить дипломатическое присутствие Чехии в Украине на благо развития отношений между нашими государствами и народами", - цитирует Кулебу пресс-служба МИД .

Кулганек поблагодарил Украину за поддержку и солидарность с Чешской Республикой на фоне дестабилизирующих действий РоSSийской Федерации на ее территории. Он отметил, что Кулеба был одним из первых иностранных министров иностранных дел, заявивших о поддержке Праги.

"Проявление солидарности в такой критический для Чехии момент - пример настоящей дружбы. Мы никогда этого не забудем", - сказал глава чешской дипломатии.

Министры также поговорили о роSSийской эскалации на границах с Украиной. Они согласились, что объявленный роSSийской стороной отвод войск должен быть подкреплен конкретными действиями Москвы для деэскалации.

Кулганек также принял приглашение посетить в этом году Украину с визитом.

Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 роSSийских дипломатов, которые считаются сотрудниками роSSийских спецслужб. Это связано с тем, что у чешских властей есть обоснованные подозрения в причастности роSSийских спецслужб к взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека.

По неофициальной информации, взрыв устроили, чтобы боеприпасы не продали Украине.

РоSSия, не соблюдая принципа соразмерности, выслала в ответ 20 чешских дипломатов, в основном из политического отдела.

Чехия после этого объявила, что из Праги должны уехать еще 70 сотрудников посольства. В результате количество дипломатов и служащих в обоих посольствах сравняется.

Чехия также обратилась к странам-членам Европейского Союза и НАТО с просьбой высылать из страны роSSийских дипломатов, о которых известно, что они являются сотрудниками спецслужб.