Объявленный НАБУ в розыск сын Гладковского прибыл в Украину

Он вместе с отцом прибыл в "Борисполь" из Франкфурта.

Объявленный НАБУ в розыск сын Гладковского прибыл в Украину
Фото: tyzhden.ua

Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя главы СНБО и владельца корпорации "Богдан" Олега Гладковского, прибыл в Украину. На границе его на несколько минут задержали пограничники, а затем отпустили.

Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК-Украина.

По словам собеседника, Гладковский прибыл в страну рейсом из Франкфурта. На посту в аэропорту "Борисполь" его остановили пограничники на 5-7 минут, но потом отпустили.

Источник отметил, что вместе с ним летел отец - Олег Гладковский.

21 апреля Игоря Гладковского НАБУ объявило в розыск. По данным следствия, подозреваемый в 2015-2017 годах реализовал схему по поставкам контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний. По этой схеме Игорю Гладковскому якобы перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли - 950 тысяч гривен. Он трижды не явился на допрос в НАБУ.

Основными фигурантами расследования является владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын первого заместителя главы СНБО Олега Гладковского.

Игорь Гладковский назвал это расследование фейком, но, несмотря на это, его отец Олег Гладковский был освобожден от должности первого заместителя секретаря СНБО, а делом занялось НАБУ.

Жуков пошел на соглашение со следствием, но его пока не утвердил Высший антикоррупционный суд.

22 апреля НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского. Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, предприниматель Олег Гладковский решил подать на НАБУ в суд.

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