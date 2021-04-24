Регламентный комитет ПАСЕ перенес рассмотрение дисциплинарных санкций в отношении Гончаренко, - Мезенцева

Регламентный Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял решение о переносе рассмотрения дисциплинарных санкций в отношении народного депутата Алексея Гончаренко при отсутствии соответствующей статьи регламента.

Об этом в Facebook сообщила глава украинской делегации Мария Мезенцева.

Вопрос о санкциях в отношении Гончаренко встал после того, как он во время своего выступления показал простреленное пулями знамя Украины.Таким образом, по словам Мезенцевой, он выполнил просьбу военных. Украинская делегация также не нашла подтверждений того, что такие действия несут в себе нарушения.

"Сразу же после этого инцидента (отключения микрофона и направления письма в регламентный комитет Президентом Ассамблеи), как руководитель Постоянной делегации я провела срочную встречу с Президентом Р. Даемсом, а на следующий день было принято решение регламентного комитета о переносе рассмотрения этого кейса при отсутствии соответствующей статьи регламента. Также члены делегации поддержали Алексея на заседаниях всех политических групп", - сообщила Мезенцева.

Она также сообщила, что во время весенней сессии украинская делегация осуществила несколько важных действий. В частности, речь идет о продвижении заявления и письменной декларации главы литовской делегации Эмануэлиса Зингерса об эскалации конфликта на украинско-роSSийской границе, сборе подписей под инициативой создания группы Крымской платформы, внесения поправок в резолюцию по результатам дебатов по Алексею Навальному и резолюцию по Беларуси.

"Уже начинаем готовиться к третьей части сессии в июне! Она будет очень важной для Украины, ведь мы будем голосовать резолюции по нарушению прав человека в Крыму, куда все правки украинской делегации были поддержаны на комитете по равенству и недискриминации, а также один из важнейших вопросов - это рассмотрение состояния мониторинговой процедуры против РФ - дебаты будут ожесточенными", - написала Мезенцева.

Напомним, 20 апреля президент ПАСЕ Хендрик Даемс пригрозил украинскому депутату Алексею Гончаренко дисциплинарными санкциями за простреленный флаг Украины. По словам Гончаренко, во время сессии ПАСЕ , на которой обсуждались стратегические приоритеты Ассамблеи, он решил напомнить о том, что в проекте доклада почему-то нет ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы в условиях войны. После того, как Гончаренко показал флаг Украины с дырками от роSSийских пуль, президент ПАСЕ Хендрик Даемс остановил его выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями.

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы продолжалась с 19 до 22 апреля. В связи с карантином делегаты будут работать в гибридном режиме - как очно, так и в формате видеоконференций.