В Украину прибыла AstraZeneca корейского производства

Фото: Пресс-служба Виктора Ляшко

В Украину в пятницу, 23 апреля, прибыла партия из 367 200 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca производства Южной Кореи.

Эту партию используют для вакцинации приоритетных групп и людей в возрасте 65+. Препарат привезли в рамках инициативы COVAX, то есть бесплатно для Украины. Про прибытие самолета в аэропорт " Киев " LB.ua сообщили в пресс-службе заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко.

"Большим преимуществом получения вакцин через механизм COVAX является то, что все вакцины являются бесплатными. Вторая партия вакцины через COVAX прибыла в очень символическое время - накануне Всемирной недели иммунизации, которая имеет целью напомнить о важности прививки для защиты детей и взрослых", - подчеркивает глава ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Поставка ожидалась 22 апреля, но ее отложили на день.

"Украина взяла на себя амбициозные цели по охвату прививками от COVID-19 большинства взрослого населения до конца года. Это огромный вызов, и для достижения цели мы рассчитываем на параллельный запуск различных платформ, использование различных вакцин и всех возможных путей снабжения. Рады получить очередную поставку вакцины от глобальной инициативы COVAX. Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство - обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается", - отметил Виктор Ляшко.

Фото: Пресс-служба Виктора Ляшко

Фото: Пресс-служба Виктора Ляшко

Фото: Пресс-служба Виктора Ляшко

Партию из 367 200 доз используют как для прививки первой дозой, так и для завершения вакцинации тех, кто ранее получил AstraZeneca индийского производства (CoviShield). Ляшко пообещал, что все вакцинированные первой дозой AstraZeneca получат вторую корейского производства.

Корейская вакцина AstraZeneca-SKBio была зарегистрирована в Украине 20 апреля. Она разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd) и имеет торговое название AstraZeneca-SKBio.

С 24 февраля в Украине делают прививки индийской вакциной AstraZeneca, но первая партия уже почти закончилась, а следующие поставки заморожены из-за экспортного моратория в Индии.

Подробно о том, как происходит иммунизация от ковида в Украине, кто и где может это сделать и сколько ждать своей очереди, читайте в материале LB.ua "10 питань про вакцинацію від коронавірусу: кого, чим і як зараз щеплюватимуть?".